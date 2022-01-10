Меню
Общество
Все будут в «Ажуре»
10 января 2022, 13:59

В МВД анонсировали изменение билетов теоретического экзамена на водительские права

МВД России планируют изменить содержание билетов теоретического экзамена на водительские права. В ведомстве заявили, что изменения необходимы, чтобы будущий водитель не заучивал билеты, а знал, как себя вести в той или иной ситуации на дороге

В МВД анонсировали изменение билетов теоретического экзамена на водительские права
Фото: vgorodekirove.ru

МВД России планируют изменить содержание билетов теоретического экзамена на водительские права. В ведомстве заявили, что изменения необходимы, чтобы будущий водитель не заучивал билеты, а знал, как себя вести в той или иной ситуации на дороге.

В МВД заявили агентству ТАСС, что основной целью изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от «заучивания» конкретных требований правил дорожного движения к «осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях».

В свою очередь в Госавтоинспекции сообщили, что за 11 месяцев 2021 года в России произошло более 7 тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием граждан, чей водительский стаж составляет менее двух лет. В этих авариях погибли 682 человека и пострадали более 10 тысяч человек.

Материалы по теме
Саратовский суд на 1,5 года лишил депутата Валерия Рашкина водительских прав
Автошколам предложили ввести в программу обучения новые упражнения и «этику водителя»
В России водителей с серьезными заболеваниями будут автоматически лишать прав
Сейчас на главной
Авторская колонка
На уровень жизни диктаторов санкции не влияют
ЕЭС и Америка едва успевают вводить санкции против России и Белоруссии. Речь идёт о персональных санкциях против путинского окружения, об ограничении кредитов поставок стратегических материалов. Замечу, что сыра и оливок это не касается
Авдерин Валерий
В меню «пельмени должны быть обязательно»
школы
В меню «пельмени должны быть обязательно»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал ввести в меню местных школьников пельмени. Главу региона очень возмутило отсутствие этого популярного в России блюда в школьных столовых
Защита Любови Соболь подала жалобу на приговор по «санитарному» делу в ЕСПЧ
Любовь Соболь
Защита Любови Соболь подала жалобу на приговор по «санитарному» делу в ЕСПЧ
Адвокат юриста и соратницы Алексея Навального Любовь Соболь анонсировал подачу жалобы с Европейский суд по правам человека в Страсбурге на приговор по так называемому «санитарному делу»
Автомобильный парк полиции Чечни пополнился двумя автомобилями Cadillac Escalade
МВД
Автомобильный парк полиции Чечни пополнился двумя автомобилями Cadillac Escalade
Видео с новыми машинами чеченской полиции появилось в Instagram-аккаунте регионального тюнинг-ателье. Автомобили отправили туда на переоборудование под спецтехнику
Австралийский суд постановил отпустить теннисиста Новака Джоковича
большой теннис
Австралийский суд постановил отпустить теннисиста Новака Джоковича
Федеральный окружной суд Австралии отменил решение об аннулировании визы сербскому теннисисту Новаку Джоковичу. Суд постановил освободить известного спортсмена из центра для нелегальных мигрантов
Владимир Путин назвал события в Казахстане «нападением на республику»
В понедельник, 10 января, началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ (Организация договора коллективной безопасности), которую было решено провести в связи с массовыми протестами и беспорядками в Казахстане
В Забайкалье с 10 января вводится система QR-кодов для посещения торговых центров
QR-коды
В Забайкалье с 10 января вводится система QR-кодов для посещения торговых центров
В Забайкальском крае с понедельника, 10 января, вводится система QR-кодов для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов. Теперь шопинг будет доступен только переболевшим коронавирусом и привитым гражданам
В Голливуде объявили лауреатов кинопремии «Золотой глобус»
кинопремии
В Голливуде объявили лауреатов кинопремии «Золотой глобус»
Минувшей ночью были объявлены лауреаты престижной кинопремии «Золотой глобус». Из-за коронавируса торжественная церемония не проводилась, а списки победителей были опубликованы в соцсетях
В России вступил в силу закон о тюремных сроках для злостных нарушителей ПДД
ПДД
В России вступил в силу закон о тюремных сроках для злостных нарушителей ПДД
Так, водителям, которые неоднократно штрафовались за превышение скорости более чем на 60 км в час или выезд на встречную полосу, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей
В российских городах после новогодних праздников подорожали полисы ОСАГО
ОСАГО
В российских городах после новогодних праздников подорожали полисы ОСАГО
В российских регионах с 9 января выросли цены на полисы ОСАГО. Это произошло после вступления в силу указания Центробанка о втором масштабном изменении региональных коэффициентов
Минздрав Казахстана подтвердил гибель 164 человек в ходе беспорядков
протесты в казахстане
Минздрав Казахстана подтвердил гибель 164 человек в ходе беспорядков
Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало данные о погибших и пострадавших в результате протестов и беспорядков. По данным ведомства, погибли 164 человека, в том числе и двое детей
В мире
Власти Мальты опубликовали списки новых граждан страны. Среди них есть российские бизнесмены
Официальный вестник Мальты опубликовал списки новых граждан, натурализованных в 2020 году. Среди новоиспеченных граждан островного государства оказались и россияне
Власти США в рамках новых санкций могут запретить ввоз в РФ смартфонов и ноутбуков
антироссийские санкции
Власти США в рамках новых санкций могут запретить ввоз в РФ смартфонов и ноутбуков
Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет санкций против России, который включает в себя запрет на поставку всей потребительской электроники в страну
Кипрские ученые выявили новый штамм - «дельтакрон»
коронавирус
Кипрские ученые выявили новый штамм - «дельтакрон»
Ученые Кипра сообщили о выявлении очередного штамма коронавирусной инфекции, который получил название «дельтакрон». По словам специалистов, «дельтакрон» является мутацией уже известных штаммов «дельта»» и «омикрон»
Власти Казахстана сообщили о временном закрытии аэропорта Алма-Аты
протесты в казахстане
Власти Казахстана сообщили о временном закрытии аэропорта Алма-Аты
Аэропорт Алма-Ата временно закрылся на неопределенный срок на фоне массовых протестов и беспорядков в Казахстане. По предварительным данным, воздушная гавань возобновит прием и отправку рейсов в лучшем случае 10 января
Мировых лидеров призвали ввести санкции против властей Казахстана
протесты в казахстане
Мировых лидеров призвали ввести санкции против властей Казахстана
Бывший глава казахстанского «Банка Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов, который уехал из страны и объявил себя лидером оппозиции, призвал мировых лидеров ввести санкции в отношении руководства республики
Синоптики предупредили жителей Москвы о 20-градусных морозах
прогноз погоды
Синоптики предупредили жителей Москвы о 20-градусных морозах
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что похолодание в столичном регионе будет сопровождаться заметным скачком атмосферного давления
Бизнесмены Казахстана оценили убытки от погромов в 200 млн долларов
протесты в казахстане
Бизнесмены Казахстана оценили убытки от погромов в 200 млн долларов
Бизнесмены Казахстана оценили свои потери от беспорядков и погромов, которые начались в ходе протестов из-за повышения цен на газ, в 88,1 млрд тенге (более 200,4 млн долларов)