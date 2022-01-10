В МВД анонсировали изменение билетов теоретического экзамена на водительские права
МВД России планируют изменить содержание билетов теоретического экзамена на водительские права. В ведомстве заявили, что изменения необходимы, чтобы будущий водитель не заучивал билеты, а знал, как себя вести в той или иной ситуации на дороге
МВД России планируют изменить содержание билетов теоретического экзамена на водительские права. В ведомстве заявили, что изменения необходимы, чтобы будущий водитель не заучивал билеты, а знал, как себя вести в той или иной ситуации на дороге.
В МВД заявили агентству ТАСС, что основной целью изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от «заучивания» конкретных требований правил дорожного движения к «осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях».
В свою очередь в Госавтоинспекции сообщили, что за 11 месяцев 2021 года в России произошло более 7 тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием граждан, чей водительский стаж составляет менее двух лет. В этих авариях погибли 682 человека и пострадали более 10 тысяч человек.