Российские власти лишат господдержки компании, которые на 25% и более принадлежат офшорам
Такой список составляется с целью реализации запрета на выделение с 1 января 2023 года государственной поддержки российским компаниям, которые прямо или косвенно на 25% и более принадлежат офшорам
Министерство финансов России опубликовало проект обновленного перечня государств и территорий, которые используются для офшорного владения активами в РФ.
Такой список составляется с целью реализации запрета на выделение с 1 января 2023 года государственной поддержки российским компаниям, которые прямо или косвенно на 25% и более принадлежат офшорам. Ранее господдержки были лишены компании, 50% акций которых принадлежат оффшорам, сообщает Znak.com.
В обновленный перечень Минфина вошли 57 иностранных государств. В их числе - Белиз, Кипр, Британские Виргинские острова, княжества Монако и Лихтенштейн, ОАЭ, Мальта, Сейшельские острова, Испания (остров Мадейра) и Швейцарская Конфедерация. Люксембург и Нидерланды, с которыми Россия ранее пересматривала налоговые соглашения, в список не вошли.