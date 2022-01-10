10 января 2022, 13:43
УФСИН по Бурятии отчиталось о хоккейном матче со швабрами в колонии, но удалило пресс-релиз
Управление ФСИН по Бурятии опубликовало пресс-релиз о хоккейном матче со швабрами в женской колонии. Мероприятие проводилось в рамках Дня зимних видов спорта
Фото: Пресс-служба УФСИН по республике Бурятия
Управление ФСИН по Бурятии опубликовало пресс-релиз о хоккейном матче со швабрами в женской колонии. Мероприятие проводилось в рамках Дня зимних видов спорта.
В релизе сообщалось, что женщины-заключенные соревновались в эстафетах, в хоккее хоккей с шайбой и хоккее с мячом. Вместо клюшек они использовали швабры.
«Каждый из участников соревнований получил море положительных эмоций и заряд бодрости», - отметили в ведомстве.
Новость о проведении матча со швабрами и получении «моря положительных эмоций» заключенными вызвало шквал негативных комментариев в соцсетях. Интернет-пользователи вспомнили резонансные видеозаписи пыток заключенных с кадрами изнасилования мужчины шваброй.
Позже пресс-релиз про хоккейный матч со швабрами в колонии был удален.