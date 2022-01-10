10 января 2022, 12:58
В аэропорту Белгорода самолет компании RedWings в ходе посадки выкатился за пределы ВПП
Самолет SSJ-100 выполнял рейс Москва – Белгород. Во время посадки лайнер выкатился за пределы ВПП. По предварительным данным, это произошло из-за неблагоприятных погодных условий в Белгороде
Фото: ТВ Центр
В аэропорту Белгорода пассажирский самолет авиакомпании RedWings во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Самолет SSJ-100 выполнял рейс Москва – Белгород. Во время посадки лайнер выкатился за пределы ВПП. По предварительным данным, это произошло из-за неблагоприятных погодных условий в Белгороде.
В результате авиапроисшествия никто не пострадал.