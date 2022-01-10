Австралийский суд постановил отпустить теннисиста Новака Джоковича из цента для нелегальных мигрантов
Федеральный окружной суд Австралии отменил решение об аннулировании визы сербскому теннисисту Новаку Джоковичу. Суд постановил освободить известного спортсмена из центра для нелегальных мигрантов
Федеральный окружной суд Австралии отменил решение об аннулировании визы сербскому теннисисту Новаку Джоковичу. Суд постановил освободить известного спортсмена из центра для нелегальных мигрантов.
По данным The Guardian, австралийский суд пришел к выводу, что правительство не предоставило Новаку Джоковичу достаточно времени на ответ после уведомления о намерении аннулировать его визу. Сам же спортсмен предоставил все документы для въезда в Австралию.
Суд обязал правительство Австралии оплатить издержки, которые понес теннисист, вернуть ему все документы и отпустить его из миграционного центра.
Новак Джокович был задержан в Мельбурне 6 января и помещен в центр для нелегальных мигрантов. Задержание связано с тем, что спортсмен, который публично выступает против обязательной вакцинации от коронавируса, для участия в турнире Australian Open предоставил медотвод от прививки. Местные власти сочли эту справку недостаточной для въезда и аннулировали его визу.