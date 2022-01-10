10 января 2022, 11:58
В Тюменской области по делу об отравлении суррогатным алкоголем задержали 10 человек
По данным следствия, метиловым спиртом с этикеткой «Родники Сибири» торговали с декабря 2021 года в торговых точках Тюменской области и Ханты-Мансийского АО. В результате употребления суррогата погибли, по меньшей мере, 17 человек
Фото: Яндекс.Дзен
В Тюменской области сотрудники полиции и Следственного комитета задержали десять человек по подозрению в сбыте суррогатного алкоголя.
По данным следствия, метиловым спиртом с этикеткой «Родники Сибири» торговали с декабря 2021 года в торговых точках Тюменской области и Ханты-Мансийского АО. В результате употребления суррогата погибли, по меньшей мере, 17 человек.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц», сообщает Znak.com.
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