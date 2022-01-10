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10 января 2022, 08:10

В Госдуме предложили ввести штрафы за нарушение тишины в ночное время на федеральном уровне

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) направил в правительство проект поправок в Административный кодекс (КоАП) об ответственности за нарушение тишины в период с 22.00 до 07.00

В Госдуме предложили ввести штрафы за нарушение тишины в ночное время на федеральном уровне
Фото: duma.gov.ru

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) направил в правительство проект поправок в Административный кодекс (КоАП) об ответственности за нарушение тишины в период с 22.00 до 07.00.

Отметим, что в России законы о тишине действуют только на региональном уровне, а все попытки ввести административную ответственность за шум на федеральном уровне оказались безуспешными.

Ярослав Нилов предлагает ввести штраф за шум ночью в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 10 до 20 тысяч рублей - для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей - для юридических лиц, сообщают «Известия».

Депутат отметил, что региональные закон о тишине практически не работают, поэтому штрафы необходимо вводить на федеральном уровне.

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