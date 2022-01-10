В Забайкалье с 10 января вводится система QR-кодов для посещения торговых центров
В Забайкальском крае с понедельника, 10 января, вводится система QR-кодов для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов. Теперь шопинг будет доступен только переболевшим коронавирусом и привитым гражданам
В Забайкальском крае с понедельника, 10 января, вводится система QR-кодов для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов. Теперь шопинг будет доступен только переболевшим коронавирусом и привитым гражданам.
В правительстве Забайкалья сообщили, что QR-коды будут проверять непосредственно на в торгово-развлекательные центры, а также на кассах непродовольственных магазинов. Продуктовые магазины и аптеки можно посещать без QR-кодов.
Чиновники уточнили, что в ТРЦ смогут также попасть люди с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус (в конце 2021 года срок его действия был сокращен с 72 до 48 часов), а дети в возрасте до 14 лет могут попасть туда только в сопровождении взрослых.
Антиковидный QR-код в Забайкалье также необходим для посещения ресторанов и для заселения в гостиницы.