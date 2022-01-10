В Голливуде объявили лауреатов кинопремии «Золотой глобус»
В Голливуде минувшей ночью были объявлены лауреаты престижной кинопремии «Золотой глобус», которую называют репетицией «Оскара». Из-за коронавируса торжественная церемония не проводилась, а списки победителей были опубликованы в соцсетях
В Голливуде минувшей ночью были объявлены лауреаты престижной кинопремии «Золотой глобус», которую называют репетицией «Оскара». Из-за коронавируса торжественная церемония не проводилась, а списки победителей были опубликованы в соцсетях.
«Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм» получила картина «Власть пса» Джейна Кэмпиона. Последний также получил награду как лучший режиссер.
«Вестсайдская история» удостоилась награды как лучший фильм-комедия или мюзикл.
Приз за лучшую мужскую драматическую роль получил Уилл Смит за работу в картине «Король Ричард», а лучшей драматической актрисой жюри признало Николь Кидман (фильм «В роли Рикардо»).
Лучшим актером второго плана стал Коди Сми-Макфи («Власть пса»), а актрисой - Ариана Дебоус («Вестсайдская история»).
«Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» получила картина «Сядь за руль моей машины», а лучшей теледрамой признали «Наследников».
Приз в номинации «Лучший саундтрек к фильму» получил композитор Ханс Циммер за песню в картине «Дюна».