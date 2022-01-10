10 января 2022, 07:38
В России вступил в силу закон о тюремных сроках для злостных нарушителей ПДД
Так, водителям, которые неоднократно штрафовались за превышение скорости более чем на 60 км в час или выезд на встречную полосу, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей
Фото: mordovmedia.ru
В России с 10 января 2022 года вводится уголовная ответственность для водителей за систематические нарушения правил дорожного движения.
Так, водителям, которые неоднократно штрафовались за превышение скорости более чем на 60 км в час или выезд на встречную полосу, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей.
Водителей, которые были лишены водительских прав, но продолжили управлять транспортным средством, грозит наказание в виде лишении свободы на срок до двух лет
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