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10 января 2022, 01:33

Минюст исключил из реестра НКО-инагентов «Гражданскую инициативу против экологической преступности»

Глава правозащитной организации Дмитрий Шевченко написал в Facebook, что их исключили из реестра по результатам последней проверки. Эта проверка показала, что НКО в течение последнего года не получала иностранное финансирование

Минюст исключил из реестра НКО-инагентов «Гражданскую инициативу против экологической преступности»
Фото: ТАСС

Министерство юстиции РФ исключило из реестра иностранных агентов НКО «Гражданская инициатива против экологической преступности».

Глава правозащитной организации Дмитрий Шевченко написал в Facebook, что их исключили из реестра по результатам последней проверки. Эта проверка показала, что НКО в течение последнего года не получала иностранное финансирование и не участвовала в политической деятельности. При этом в Минюсте считают, что организация по-прежнему оказывает влияние на общественное мнение и якобы пытается «дестабилизировать обстановку».

Дмитрий Шевченко отметил, что больше двух лет «Гражданская инициатива против экологической преступности» находилась в «непонятном статусе» и была поражена в правах, а пользователи соцсетей «шарахались» от организации из опасений быть привлеченными к ответственности за «лайки».

Кроме того, за время нахождения в реестр инагентов, НКО понесла убытки в размере 900 тысяч рублей.

Глава организации Дмитрий Шевченко известен тем, что вместе с другими активистами «Эковахты по Северному Кавказу» одним из первых сообщил о «дворце Путина» под Геленджиком.

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