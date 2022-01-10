Минюст исключил из реестра НКО-инагентов «Гражданскую инициативу против экологической преступности»
Глава правозащитной организации Дмитрий Шевченко написал в Facebook, что их исключили из реестра по результатам последней проверки. Эта проверка показала, что НКО в течение последнего года не получала иностранное финансирование
Министерство юстиции РФ исключило из реестра иностранных агентов НКО «Гражданская инициатива против экологической преступности».
Глава правозащитной организации Дмитрий Шевченко написал в Facebook, что их исключили из реестра по результатам последней проверки. Эта проверка показала, что НКО в течение последнего года не получала иностранное финансирование и не участвовала в политической деятельности. При этом в Минюсте считают, что организация по-прежнему оказывает влияние на общественное мнение и якобы пытается «дестабилизировать обстановку».
Дмитрий Шевченко отметил, что больше двух лет «Гражданская инициатива против экологической преступности» находилась в «непонятном статусе» и была поражена в правах, а пользователи соцсетей «шарахались» от организации из опасений быть привлеченными к ответственности за «лайки».
Кроме того, за время нахождения в реестр инагентов, НКО понесла убытки в размере 900 тысяч рублей.
Глава организации Дмитрий Шевченко известен тем, что вместе с другими активистами «Эковахты по Северному Кавказу» одним из первых сообщил о «дворце Путина» под Геленджиком.