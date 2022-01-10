10 января 2022, 01:12
Прокуратура назначила проверку по факту гибели пациента Лесосибирской больницы из-за корпоратива медиков
Прокуратура Красноярского края начала проверку информации о гибели пациента в Лесосибирской межрайонной больнице, который не дождался операции из-за новогоднего корпоратива медиков
Фото: kras.mk.ru
Прокуратура Красноярского края начала проверку информации о гибели пациента в Лесосибирской межрайонной больнице, который не дождался операции из-за новогоднего корпоратива медиков.
Телеграм-каналы ранее опубликовали видеозапись, сделанную пациентом тайком из-за стеклянной двери. На видео сотрудники больницы отмечают Новый год в одном из кабинетов. Под видео сообщалось, что пациент ждал срочную операцию, однако медики были заняты празднованием.
Позже мужчина скончался, а его родственники опубликовали видео.
В Минздраве Красноярского края сообщили агентству ТАСС, что со слов главного врача Лесосибирской межрайонной больницы, корпоратив и смерть пациента никак между собой не связаны. Тем не менее, в больнице будет проведена проверка.
Материалы по теме