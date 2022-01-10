10 января 2022, 00:05
В российских городах после новогодних праздников подорожали полисы ОСАГО
В российских регионах с 9 января выросли цены на полисы ОСАГО. Это произошло после вступления в силу указания Центробанка о втором масштабном изменении региональных коэффициентов
Фото: moneyman.ru
В российских регионах с 9 января выросли цены на полисы ОСАГО. Это произошло после вступления в силу указания Центробанка о втором масштабном изменении региональных коэффициентов.
Еще одна причина подорожания ОСАГО - повышение верхней границы единого для всей России тарифного коридора на 10%, до 5980 рублей. От этой суммы страховые компании смогут рассчитывать базовый тариф на полис «автогражданки».
По данным «Газеты.ру», больше всего региональный коэффициент вырос в небольших городах республики Башкирия (36%), в селах и аулах республики Дагестан (20%), а также в некоторых городах и населенных пунктах Приморского края (17%).
В других регионах региональный коэффициент вырос на 12% и меньше.