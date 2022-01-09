09 января 2022, 14:20
Власти Мальты опубликовали списки новых граждан страны. Среди них есть российские бизнесмены
Официальный вестник Мальты опубликовал списки новых граждан, натурализованных в 2020 году. Среди новоиспеченных граждан островного государства оказались и россияне
Фото: nan-news.ru
Официальный вестник Мальты опубликовал списки новых граждан, натурализованных в 2020 году. Среди новоиспеченных граждан островного государства оказались и россияне.
Гендиректор «Трансперенси Интернешнл — Россия» (организация признана иностранным агентом) Илья Шуманов написал в своем телеграм-канале в новом списке как минимум четверть новых граждан Мальты - это полные тезки известных россиян.
Так, мальтийские паспорта получили тезки владельца клиники «Мать и Дитя» Марка Курцера, владельца сети SPAR Мушвига Абдуллаева, экс-директора дочернего предприятия «Транснефти» Андрея Турбы и миноритарного акционера ГК ЛСР Константина Ходосовского.
Напомним, что на Мальте действует программа получения гражданства страны в обмен на инвестиции.