В Петербурге десятки кафе и магазинов присоединились к движению «QR-сопротивления»
Напомним, что со 2 января в северной столице начала действовать система QR-кодов в непродовольственных магазинах, кафе и ресторанах. Тогда же в городе появилось движение «QR-сопротивления», которое запустил предприниматель Александр Коновалов
В Санкт-Петербурге более 60 магазинов и предприятий общепита отказались выполнять требование властей по введению антиковидных QR-кодов.
Напомним, что со 2 января в северной столице начала действовать система QR-кодов в непродовольственных магазинах, кафе и ресторанах. Тогда же в городе появилось движение «QR-сопротивления», которое запустил предприниматель Александр Коновалов.
По состоянию на 9 января к этому движению присоединились 63 заведения. Это йога-студии, бильярдные клубы, кофейни, рестораны, магазины и арт-пространства, сообщает телеграм-канал Readovka.
Александр Коновалов считает введение новых антиковидных ограничений в Петербурге «последним рубежом, отделяющим страну от цифрового концлагеря», и выразил надежду на то, что к «сопротивлению» присоединятся и другие «смельчаки, ценящие свободу превыше унижения и страха».