Власти США в рамках новых санкций могут запретить ввоз в РФ смартфонов и ноутбуков
Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет санкций против России, который включает в себя запрет на поставку всей потребительской электроники в страну
Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет санкций против России, который включает в себя запрет на поставку всей потребительской электроники в страну. Это означает запрет на ввоз в РФ популярных гаджетов американской фирмы Apple.
The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников из Белого дома сообщает, что новые санкции вступят в силу в случае вторжения российских войск на Украину.
Новый санкционный пакет включает в себя отключение российских банков от платежных систем, введение эмбарго на экспорт американских разработок, необходимых для оборонной, аэрокосмической и потребительской промышленностей, а также стратегию вооружения украинских «повстанцев», которые в случае войны будут вести партизанскую деятельность, пишет РБК.
Издание отмечает, что Минторг США в качестве дополнительной санкции может запретить экспорт в Россию любой потребительской электроники - от смартфонов и ноутбуков до стиральных машин. Запрет коснется электроники, не только произведенной в США, но и в других странах, которые используют американские чипы или программное обеспечение.