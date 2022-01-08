08 января 2022, 22:31
Кипрские ученые выявили новый штамм коронавируса «дельтакрон»
Ученые Кипра сообщили о выявлении очередного штамма коронавирусной инфекции, который получил название «дельтакрон». По словам специалистов, «дельтакрон» является мутацией уже известных штаммов «дельта»» и «омикрон»
Фото: ТАСС
Ученые Кипра сообщили о выявлении очередного штамма коронавирусной инфекции, который получил название «дельтакрон».
По словам специалистов, «дельтакрон» является мутацией уже известных штаммов «дельта»» и «омикрон».
Профессор кафедры биологических наук Кипрского университета Леонтий Кострикис сообщил местным СМИ, что «дельтакрон» на сегодняшний день выявлен у 25 жителей Кипра. Ученый отметил, что у него имеются общие признаки с «дельтой» и одновременно с «омикроном».
Из 25 пациентов, у которых был выявлен «дельтакрон», 11 были госпитализированы.