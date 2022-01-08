08 января 2022, 17:21
В пакистанском курортном городе Мурри из-за снегопада погиб 21 турист
В Пакистане в районе курортного города Мурри более 20 туристов погибли в результате переохлаждения. Из-за сильнейшего снегопада их автомобили фактически были погребены под снегом
Фото: elpais.com
В Пакистане в районе курортного города Мурри более 20 туристов погибли в результате переохлаждения. Из-за сильнейшего снегопада их автомобили фактически были погребены под снегом.
По данным ВВС, власти Пакистана официально подтвердили гибель 21 человек. В местной полиции уточнили, что часть туристов погибла от переохлаждения, а часть - в результате отравления угарным газом.
Чиновники сообщили, что под снегом оказались около тысячи автомобилей. В связи с неблагоприятными погодными условиями район Мурри объявлен зоной бедствия.
Несколько дней назад в Мурри прибыли более 100 тысяч автомобилей с туристами, которые собирались посмотреть на необычно сильный снегопад. Более чем для 20 туристов эта поездка закончилась трагедией.