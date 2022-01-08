Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о 20-градусных морозах
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что похолодание в столичном регионе будет сопровождаться заметным скачком атмосферного давления
Фото: РИА Новости
В Москву и Московскую область на следующей неделе придут 20-градусные морозы.
Уже во вторник, 12 января, дневная температура воздуха опустится до -12 градусов, а 13 января похолодает до -20 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что похолодание в столичном регионе будет сопровождаться заметным скачком атмосферного давления.
20-градусные морозы продлятся недолго. Согласно прогнозу синоптиков, к концу следующей недели в Москве и Подмосковье столбики термометров повысятся до -5 градусов.