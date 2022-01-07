Россиянам, застрявшим в Алматы, МИД советует запастись едой и укрыться в безопасном месте
Россиян, переживших захват аэропорта в Алматы и застрявших в городе, выселяют из отеля, куда их отправили пережидать беспорядки на улицах
Россиян, застрявших в Алматы, выселяют из отеля без денег — МИД лишь советует им запастись едой и укрыться в безопасном месте, сообщает телеграм-канал Readovka.
Россиян, переживших захват аэропорта в Алматы и застрявших в городе, выселяют из отеля, куда их отправили пережидать беспорядки на улицах. Как сообщает сестра одной из туристок в своём Instagram, авиакомпания Air Astana, чьим рейсом россияне должны были вылететь два дня назад, оплатила им проживание лишь на одни сутки, а позднее сняла с себя все обязательства, прикрывшись «форс-мажором». У всей группы почти закончились наличные деньги, а найти работающие банкоматы в городе практически невозможно, из-за чего люди рискуют остаться без крыши над головой и без еды.
«Сегодня с Леной была связь в 9 утра, она рассказала, что их отель больше не оплачивается, их авиакомпания оплатила им проживание и питание, которое было сутки, теперь им нужно оплачивать за свой счет наличными, наличные у всей группы кончаются. Сейчас их там живет 32 человека, из них есть дети от 3 до 10 лет», — рассказывает сестра туристки в Instagram.
В Министерстве иностранных дел РФ по-прежнему не оказывают реальной помощи застрявшим россиянам. Вчера ведомство запустило «горячую линию» и выпустило ряд «настоятельных рекомендаций», а сегодня, узнав о том, что россиян выселяют из места временного пребывания, в МИДе лишь ограничились очередными «полезными» советами, порекомендовав туристам укрыться в безопасном месте и пополнить запасы продовольствия.