07 января 2022, 14:12
Российские авиакомпании не вошли в мировой рейтинг самых безопасных перевозчиков
Лидером рейтинга стала новозеландская авиакомпания Air New Zealand. В топ-3 рейтинга самых безопасных авиакомпаний мира вошли Etihad Airways и Qatar Airways
Фото: regnum.ru
Российские авиакомпании не вошли в обновленный рейтинг самых безопасных перевозчиков мира.
Лидером рейтинга, составленного редакторами портала AirlineRatings, стала новозеландская авиакомпания Air New Zealand.
В топ-3 рейтинга самых безопасных авиакомпаний мира вошли Etihad Airways (Объединенные Арабские Эмираты) и Qatar Airways (Катар).
В первую десятку также попали Singapore Airlines (Сингапур), TAP Air Portugal (Португалия), SAS (Дания, Норвегия и Швеция), Qantas (Австралия), Alaska Airlines (США), EVA Air (Тайвань), Virgin Australia/Atlantic (Великобритания).
Всего в рейтинге самых безопасных авиакомпаний представлены 20 перевозчиков из разных стран мира. Ни одна из российских авиакомпаний в этот список не попала.