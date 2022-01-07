Олимпийский комитет Швейцарии призвал МОК перенести зимнюю Олимпиаду-2022
В заявлении организации говорится, что практически каждый день спортсмены заражаются коронавирусом и по этой причине они не могут отобраться на Олимпиаду
Олимпийский комитет Швейцарии обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывом перенести зимние Игры-2022 года в Пекине.
В заявлении организации говорится, что практически каждый день спортсмены заражаются коронавирусом и по этой причине они не могут отобраться на Олимпиаду.
«У нас уже не так много времени до церемонии открытия, нужно обсудить возможность переноса», — заявил глава Олимпийского комитета Швейцарии Ральф Штокли, слова которого приводит «Лента.ру».
Г-н Штокли также добавил, что особенно сложная ситуация с заболеваемостью среди атлетов сложилась в европейских странах, где зимние виды спорта особенно развиты.
Напомним, что ранее из-за COVID-19 был остановлен молодежный чемпионат мира по хоккею. Перед этим нескольким сборным, в том числе и российской, засчитали технические поражения в матчах в связи с заражением игроков коронавирусом.