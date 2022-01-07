Названо условие, при котором закончится пандемия коронавируса
Пандемия коронавируса закончится, если за полгода удастся привить 70% населения, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург
Пандемия коронавируса закончится, если за полгода удастся привить 70% населения. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Если 70% населения привьем за шесть месяцев, то пандемия закончится, потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности», — отметил он.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составил 62,6%.
По последним данным, коронавирус подтвердился за сутки у 15 тыс. 316 россиян — это минимум с 17 июня. Общее число заболевших составляет 10 млн 601 тыс. 300.
Выздоровели после заболевания коронавирусом 22 тыс. 949 человека, с момента возникновения пандемии — 9 млн 623 тыс. 677.
Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 802 — это минимум с 27 сентября. До этого из-за коронавируса умерли 828 человек, с начала пандемии — 313 тыс. 817 россиян.