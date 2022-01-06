06 января 2022, 22:13
Российский рэпер Face, поддержавший протесты, уехал из России
Российский рэпер Face (Иван Дремин) уехал из России. Об этом сообщила в Facebook тетя артиста и заместитель председателя Общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова-Дремина
Фото: gubdaily.ru
Российский рэпер Face (Иван Дремин) уехал из России. Об этом сообщила в Facebook тетя артиста и заместитель председателя Общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова-Дремина.
«К сожалению, Ваня больше не живет в России. Он очень любит Россию и хочет тут жить. Его вынудили покинуть страну», — написала женщина. Кто и почему вынудил рэпера уехать из России, не уточняется.
«Лента.ру» сообщает, что позже пост об отъезде Face был удален, но СМИ уже успели распространить эту информацию.
Сам артист данные сведения пока не прокомментировал. Однако ранее он сообщал об отмене своих концертов в Новосибирске, Красноярске, Омске, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах. Ранее рэпер поддерживал политзаключенных и выступал на протестных акциях.