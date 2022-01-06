06 января 2022, 21:08
Казахстанские силовики пригрозили участникам протеста ликвидацией
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана предупредило участников протеста ликвидацией в случае оказания вооруженного сопротивления силовикам
Фото: novostivl.ru
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана предупредило участников протеста ликвидацией в случае оказания вооруженного сопротивления силовикам.
В заявлении ведомства говорится, что в регионах развернуты блокпосты и проводятся усиленные патрули. Сотрудники силовых ведомств проводят задержания правонарушителей и «будут уничтожать тех, кто откажется сложить оружие», сообщает агентство «Sputnik Казахстан».
6 января силовики отразили атаку на здание управления полиции Алмалинского района Алма-Аты. В полиции сообщили, что в ходе спецоперации была уничтожена «группа террористов».