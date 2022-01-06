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06 января 2022, 17:00

Власти Казахстана из-за протестов приостановили въезд иностранцев в страну

В распоряжении кабмина говорится, что граждане других стран не смогут попасть в Казахстан самолетом и любым другим транспортом, а также пешим путем

Власти Казахстана из-за протестов приостановили въезд иностранцев в страну
Фото: sputnik-georgia.ru

Правительство Казахстана в связи с протестами в стране приостановило въезд иностранных граждан.

В распоряжении кабмина говорится, что граждане других стран не смогут попасть в Казахстан самолетом и любым другим транспортом, а также пешим путем.

Запрет на въезд иностранных граждан продлится до снятия режима чрезвычайного положения, который пока объявлен до 19 января.

РБК в свою очередь сообщает, что российские авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» отменили рейсы в Казахстан в связи с политическими событиями в стране.

Авиакомпания S7 Airlines пока планирует выполнение рейсов в Казахстан, но до 23 января временно приостановила продажу билетов в этом направлении.

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