Вице-спикер Госдумы и его жена оказались владельцами почти 200 гектаров земли
Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой («Единая Россия») и его вторая жена Лидия Буквинова оказались владельцами земли в несколько десятков гектар
Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой («Единая Россия») и его вторая жена Лидия Буквинова оказались владельцами земли в несколько десятков гектар.
Так, у самого Петра Толстого в собственность есть участок земли площадью в 162 гектара в Иловлинском районе Волгоградской области. Его супруга владеет несколькими участками земли в Калужской области общей площадью 32 гектара и рыночной стоимостью в несколько десятков миллионов рублей, сообщает «Метла».
В апреле 2020 года Лидия Буквинова купила еще один участок земли и вместе с ним большой дом в подмосковном поселке Вешки, стоимость которого издание оценивается в 50-100 млн рублей.
Кроме того, жена вице-спикера Госдумы увлекается лошадьми. Женщине и ее дочери принадлежат как минимум три породистые лошади: Билибин-2 (Донская порода), Ностальгия (чистокровная арабская) и Прометей (тракененская).