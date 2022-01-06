06 января 2022, 14:44
На горнолыжном курорте в Бурятии при сходе лавины погиб сноубордист
На горнолыжном курорте «Аршан» в Тункинском районе Бурятии в результате схода лавины погиб сноубордист. Инцидент произошел на «Пике Дружбы»
Фото: fotokto.ru/Роман Петров
На горнолыжном курорте «Аршан» в Тункинском районе Бурятии в результате схода лавины погиб сноубордист. Инцидент произошел на «Пике Дружбы».
В ГУ МЧС по региону сообщили, что группа сноубордистов из трех человек каталась на «Пике Дружбы», но официально не зарегистрировалась. Райдеры спровоцировали сход лавины, в результате чего один из них погиб, а второй пострадал.
В спасательных работах задействовано 12 человек и вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс».