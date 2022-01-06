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06 января 2022, 14:20

В Казахстане в ходе протестов пострадали более тысячи человек и погибли 13 силовиков

В Казахстане в ходе протестов, которые начались из-за повышения цен на газ, пострадали более тысячи человек. Из них 400 человек были госпитализированы

В Казахстане в ходе протестов пострадали более тысячи человек и погибли 13 силовиков
Фото: politexpert.net

В Казахстане в ходе протестов, которые начались из-за повышения цен на газ, пострадали более тысячи человек. Из них 400 человек были госпитализированы.

В Минздраве сообщили, что 62 человека из числа пострадавших находятся в реанимации с тяжелыми ранениями.

Агентство «Sputnik Казахстан» сообщает, что в Алма-Ате в ходе беспорядков пострадали 353 сотрудника правоохранительных органов, 13 силовиков погибли. Государственный телеканал «Хабар 24» сообщает, что двух правоохранителей обнаружили обезглавленными.

Портал Znak.com в свою очередь пишет, что полиция Алматы минувшей ночью предотвратила штурм здания ведомства и ликвидировала несколько нападавших.  В полиции сообщили, что в результате спецоперации «ликвидированы десятки, личности устанавливаются». 

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