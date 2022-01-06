В Алма-Ате началась спецоперация по подавлению протестов
В Алма-Ате началась антитеррористическая спецоперация военных с целью подавления протестов, которые начались в Казахстане сразу после Нового года из-за двукратного повышения цен на газ
В Алма-Ате началась антитеррористическая спецоперация военных с целью подавления протестов, которые начались в Казахстане сразу после Нового года из-за двукратного повышения цен на газ.
Заместитель мэра города сообщил, что ранее захваченный манифестантами аэропорт уже освобожден и переводится в штатный режим работы.
Силовая операция позиционируется властями как зачистка от мародеров. По данным чиновников, участники протестов разгромили более 400 магазинов и кафе, а также сожгли около 120 транспортных средств, как служебных и личных.
В свою очередь РИА Новости, Baza и агентство «Sputnik Ближнее Зарубежье» сообщают, что в Алма-Ате на улицы вернулись сотрудники правоохранительных органов и военные. В городе слышны выстрели и взрывы. По словам очевидцев, силовики открывают стрельбу по всем движущимся объектам без разбора.
Антитеррористическая операция началась после того, как участники протеста стали захватывать административные здания и взяли под свой контроль аэропорт, что привело к отмене и задержкам рейсов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Томаев из-за ситуации в стране обратился в ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности), куда входит Россия и Белоруссия, за помощью в подавлении протестов. Манифестантов глава государства назвал террористами, которые подрывают целостность государства, бесчинствуют и нападают на простых граждан.
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан, сообщает ТАСС.