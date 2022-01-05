В Казахстане манифестанты захватывают аэропорты и редакции СМИ
Весь сегодняшний день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, а самолеты летают в штатном режиме. Теперь же в службе безопасности аэропорта заявляют, что объект захвачен протестующими
В Казахстане участники протестов захватили аэропорт Алматы. В настоящее время из воздушной гавани эвакуируют сотрудников.
Телеграм-канал Orda.kz сообщает, что весь сегодняшний день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, а самолеты летают в штатном режиме. Теперь же в службе безопасности аэропорта заявляют, что объект захвачен протестующими.
Отметим, что до захвата аэропорта Алматы манифестантами из него успели улететь несколько бизнес-джетов. Предположительно, на борту частных самолетов находились представители казахстанской элиты.
Кроме того, участники протестов попытались захватить офис телеканала «Казахстан». При этом информагентство Sputnik сообщает, что редакция все же была захвачена и разгромлена.
«Пятый канал» передает, что сотрудники правоохранительных органов покидают центральные улицы Алматы и практически уже не препятствуют манифестантам. В некоторых районах города вообще нет ни одного силовика.
Тем временем, президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил о лишении бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева должности пожизненного председателя Совета безопасности. Г-н Токаев заявил, что единолично возглавит эту структуру.