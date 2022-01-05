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05 января 2022, 14:41

На фоне массовых протестов из Казахстана в сторону Европы и России вылетают бизнес-джеты

Telegram-канал KazTAG со ссылкой на свои источники сообщает, что из аэропорта Алма-Аты только в первой половине 5 января совершили вылет от пяти до шести бизнес-джетов. Еще один частный самолет вылетел из Нур-Султана

На фоне массовых протестов из Казахстана в сторону Европы и России вылетают бизнес-джеты
Фото: Inbusiness.kz

На фоне массовых протестов и беспорядков из Казахстана в сторону европейских городов начали вылетать частные самолеты.

Telegram-канал KazTAG со ссылкой на свои источники сообщает, что из аэропорта Алма-Аты только в первой половине 5 января  совершили вылет от пяти до шести бизнес-джетов. Еще один частный самолет вылетел из Нур-Султана.

Предполагается, что на бизнес-джетах покинули страну некоторые высокопоставленные чиновники. Telegram-канал Ateo Breaking опубликовал данные с сайта Flight Radar, которые якобы свидетельствуют о том, что правительственный бизнес-джет улетел в Россию.

Напомним, что в Казахстане в связи с массовыми протестами, которые начались из-за двукратного повышения цен на газ, ввели чрезвычайное положение. Кроме того, президент отправил в отставку правительство и пообещал вернуть прежние цены на сжиженный газ.

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