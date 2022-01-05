В Кремле опровергли сообщения о том, что президент записывал новогоднее обращение в бронежилете
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения в СМИ и соцсетях о том, что президент Владимир Путин записывал новогоднее обращение к россиянам в бронежилете под пальто
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения в СМИ и соцсетях о том, что президент Владимир Путин записывал новогоднее обращение к россиянам в бронежилете под пальто.
«Это полная глупость! Ребята явно в Новый год переусердствовали! С Новым годом!» — заявил пресс-секретарь главы государства изданию Daily Storm.
После просмотра новогоднего обращения некоторые пользователи соцсетей предположили, что под пальто у Владимира Путина надет бронежилет. Внимательные граждане отметили, что верхняя одежда на президенте сидит неестественно.
Кроме того, дизайнер Константин Коновалов обратил внимание на то, что обращение президента могло быть смонтировано с использованием архивных кадров, а съемка Собора Василия Блаженного на Красной площади была сделана еще в 2020 году.