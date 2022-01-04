В новом году вступил в силу договор о крупнейшей в мире зоне свободной торговли
С 1 января 2022 года вступил в силу договор о зоне свободной торговли «Всестороннее региональное экономическое партнерство» (ВРЭП). Российская Федерация в этот договор не входит
С 1 января 2022 года вступил в силу договор о зоне свободной торговли «Всестороннее региональное экономическое партнерство» (ВРЭП). Российская Федерация в этот договор не входит.
Договор о зоне свободной торговли был подписан 15 странами-участниками в ноябре прошлого года. Это соглашение считается самым крупным в мире, поскольку оно охватывает территорию, на которой проживает около трети населения планеты. Также на эту территорию приходится треть мирового ВВП, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Цель договора о зоне свободной торговли состоит в облегчении странам-участникам доступа на рынки друг друга и снижении торговых пошлин.
Аналитики называют данный договор «победой Китая», поскольку переговоры о заключении соглашения активизировались после того, как в 2017 году США вышли из Транстихоокеанского партнерства, которое также предусматривало зону свободной торговли.