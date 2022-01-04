04 января 2022, 12:21
Во Франции выявили новый штамм коронавируса с 46 мутациями
Специалисты французского Института инфекционных заболеваний (IHU) сообщили, что у 12 человек тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали «нетипичную комбинацию»
Фото: Sputnik Абхазия
Во Франции выявили новый штамм коронавирусной инфекции. Штамм с 46 мутациями был выявлен у жителей Марселя.
Специалисты французского Института инфекционных заболеваний (IHU) сообщили, что у 12 человек тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали «нетипичную комбинацию».
Первым заразившимся этим штаммом стал француз, который вернулся из Камеруна. Новый вариант коронавируса получил название B.1.640.2. Впервые его выявили в ноябре у человека, вернувшегося из Камеруна, сообщает Znak.com.
Сейчас доминирующим становится штамм «омикрон», который впервые был выявлен в странах Африки. Сейчас он заменяет «дельта»-штамм, который привел к высокой смертности заболевших.