В Москве во время гуляний в новогоднюю ночь несколько человек лишились телефонов
Во всех случаях речь идет о краже iPhone последней подели. Телефоны были украдены из внешних карманов верхней одежды потерпевших
Фото: AP/ТАСС
В Москве после новогодней ночи несколько человек обратились в полицию с заявлениями о краже мобильных телефонов.
Все потерпевшие рассказали, что смартфоны пропали во время гуляний в новогоднюю ночь в районе Красной площади и Театральной площади.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что во всех случаях речь идет о краже iPhone последней подели. Телефоны были украдены из внешних карманов верхней одежды потерпевших.
В полиции считают, что все кражи были совершены ворами-карманниками.