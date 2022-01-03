В Петербурге 2 января ввели систему QR-кодов в магазинах и ресторанах
Теперь при посещении торговых точек и предприятий общепита необходимо будет предъявить QR-коды, которые могут получить привитые от коронавируса и переболевшие граждане
Фото: sm.news
В Санкт-Петербурге со 2 января начала действовать система QR-кодов в магазинах, ресторанах и кафе.
Теперь при посещении торговых точек и предприятий общепита необходимо будет предъявить QR-коды, которые могут получить привитые от коронавируса и переболевшие граждане.
«Фонтанка» уточняет, что для посещения продовольственных магазинов, аптек, автомобильных заправок, производственных столовых, а также кафе на территории вокзалов и аэропортов, предъявлять «антиковидные» пропуска не нужно.
Еще до нового года QR-коды были введены в петербургских музеях, театрах, концертных залах, кинотеатрах, бассейнах фитнес-центрах и гостиницах.