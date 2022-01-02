02 января 2022, 15:52
Президент уволил из СКР следователя по «болотному» делу и делу ФБК
Президент Владимир Путин подписал указ об увольнении следователя Следственного комитета Рустама Габдулина. Об этом сообщает в своем телеграм-канале адвокат Сергей Бадамшин. При этом на сайте Кремля данный указ опубликован не был
Фото: ug.ru
Президент Владимир Путин подписал указ об увольнении следователя Следственного комитета Рустама Габдулина. Об этом сообщает в своем телеграм-канале адвокат Сергей Бадамшин. При этом на сайте Кремля данный указ опубликован не был.
Генерал-майор Рустам Габдулин возглавлял следствие по нескольким резонансным уголовным делам. Ое расследовал крушение теплохода «Булгария», пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», стрельбе в Пермском университете.
Кроме того, следователь Габдулин руководил следственнйо группой по «болотному делу», «московскому делу» и делу об отмывании средств в Фонде борьбы с коррупцией (фонд признан иностранным агентом и экстремистской организацией) Алексея Навального.