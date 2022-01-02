02 января 2022, 15:37
В России бумажный паспорт будут аннулировать после оформления цифрового паспорта
Министерство внутренних дел России разъяснило ситуацию с электронными и бумажными паспортами. В ведомстве сообщили, что после выдачи цифрового документа обычные паспорта будут аннулироваться
Фото: don24.ru
Министерство внутренних дел России разъяснило ситуацию с электронными и бумажными паспортами. В ведомстве сообщили, что после выдачи цифрового документа обычные паспорта будут аннулироваться.
В заявлении МВД говорится, что российский гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Таким образом, ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться.
Ранее власти сообщили, что цифровой паспорт гражданина России будет выдаваться по желанию. С 2022 года электронные документы смогут оформлять жители Москвы, Московской области и Татарстана.