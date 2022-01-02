02 января 2022, 15:11
На трассе Москва - Астрахань в результате ДТП с автобусом погибли пять человек
В Рязанской области в результате ДТП с рейсовым автобусом погибли пять человек и пострадал 21 пассажир. Авария произошла рано утром 2 января на трассе Москва - Астрахань. Всего в автобусе находилось 56 человек
Фото: Дождь
В Рязанской области в результате ДТП с рейсовым автобусом погибли пять человек и пострадал 21 пассажир.
Авария произошла рано утром 2 января на трассе Москва - Астрахань. Всего в автобусе находилось 56 человек.
В управлении МВД по Рязанской области сообщили, что для пострадавших организован пункт временного размещения. Некоторых пассажиров рейса забрали родственники.
В полиции сообщили, что авария произошла по вине водителя автобуса, который мог уснуть за рулем и потерять управление.