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Происшествия
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02 января 2022, 15:11

На трассе Москва - Астрахань в результате ДТП с автобусом погибли пять человек

В Рязанской области в результате ДТП с рейсовым автобусом погибли пять человек и пострадал 21 пассажир. Авария произошла рано утром 2 января на трассе Москва - Астрахань. Всего в автобусе находилось 56 человек

На трассе Москва - Астрахань в результате ДТП с автобусом погибли пять человек
Фото: Дождь

В Рязанской области в результате ДТП с рейсовым автобусом погибли пять человек и пострадал 21 пассажир.

Авария произошла рано утром 2 января на трассе Москва - Астрахань. Всего в автобусе находилось 56 человек.

В управлении МВД по Рязанской области сообщили, что для пострадавших организован пункт временного размещения. Некоторых пассажиров рейса забрали родственники.

В полиции сообщили, что авария произошла по вине водителя автобуса, который мог уснуть за рулем и потерять управление.

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