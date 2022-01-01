В Москве в новогоднюю ночь тысячи людей пришли на закрытую Красную площадь
Накануне мэрия сообщила о закрытии площади до 7 часов утра 1 января в связи с пандемией коронавируса, однако на Красную площадь все равно пришло очень много людей
Фото: anews.com
В Москве в новогоднюю ночь на входе на Красную площадь возникла огромная очередь из отдыхающих граждан.
Накануне мэрия сообщила о закрытии площади до 7 часов утра 1 января в связи с пандемией коронавируса, однако на Красную площадь все равно пришло очень много людей.
На видеозаписях, опубликованных очевидцами в социальных сетях, видно как люди столпились перед ограждением, а немногочисленные сотрудники полиции пытались сдержать желающих встретить Новый год на Красной площади.