01 января 2022, 14:52
Власти Сочи с 1 января повысили курортный сбор в пять раз
Власти самого популярного российского курорта Сочи с 1 января 2022 года повысили размер курортного сбора в пять раз. Теперь «налог на туристов» составляет 50 рублей в сутки с человека
Фото: lagid.ru
Власти самого популярного российского курорта Сочи с 1 января 2022 года повысили размер курортного сбора в пять раз. Теперь «налог на туристов» составляет 50 рублей в сутки с человека.
В мэрии Сочи повышение курортного сбора объяснили необходимостью повышения поступлений в бюджет Краснодарского края. Собранные деньги планируется направить на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов туристической инфраструктуры.
Размер курортного сбора в других районах и городах Краснодарского края увеличится в 2022 году с 10 до 30 рублей.