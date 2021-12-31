Программа «Модный приговор» подарила онкобольным детям на Новый год пустые коробки
В Москве детям с онкологическими заболеваниями в подарок на Новый год вручили пустые праздничные коробки. Такие подарки пришли от программы «Модный приговор», которая выходит на Первом канале
В Москве детям с онкологическими заболеваниями в подарок на Новый год вручили пустые праздничные коробки. Такие подарки пришли от программы «Модный приговор», которая выходит на Первом канале.
Сотрудница Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина написала в Instagram, что ранее она приняла участие в специальном выпуске шоу о моде и преображении, после чего с ней связались его представители и предложили сделать подарки подопечным онкоцентра.
Медики с радостью приняли это предложение, после чего в больницу к маленьким пациентам приехали Дед Мороз, Снегурочка и артисты. После поздравительной уличной программы они объявили, что передают подарки детям и оставили четыре мешка.
Однако затем выяснилось, что в мешках оказались пустые сеты коробок без подарков. «Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки — одна в другую. И все», — рассказала сотрудница онкоцентра.
Представители «Модного приговора» заявили женщине, что подарки якобы украли и пообещали обратиться в полицию. При этом дарители даже не извинились, а вот медикам пришлось объясняться с родителями пациентов.
«Я не знаю, как все это объяснить. Как по мне, такой поступок — это, действительно, приговор… Только не модный, а бесчеловечный…» — отметила сотрудница онкоцентра.