31 декабря 2021, 13:35
Российские власти готовятся к новой волне COVID-19 после новогодних каникул
При этом источники утверждают, что в целом российские власти настроены оптимистично, так как считается, что «омикрон» вызывает легкое течение заболевание
Фото: moskva.bezformata.com
Российские власти готовятся к новой волне коронавируса после новогодних праздников из-за штамма «омикрон».
По данным агентства Reuters, пик заболеваемости ожидается в январе-феврале. Суточная заболеваемость может превысить 50 тысяч человек - это станет рекордным показателем.
При этом источники утверждают, что в целом российские власти настроены оптимистично, так как считается, что «омикрон» вызывает легкое течение заболевание.
Согласно последним данным Роспотребнадзора, в России официально подтверждено только 103 случая заражения штаммом «омикрон». При этом в ведомстве не исключили, что после новогодних праздников темпы распространения нового штамма значительно вырастут.