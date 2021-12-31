31 декабря 2021, 01:35
Владимир Путин присвоил российское гражданство экс-советнику президента США Рональда Рейгана
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства американской писательнице и бывшему неформальному советнику экс-президента США Рональда Рейгана по вопросам СССР Сюзанне Масси
Фото: pronedra.ru
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства американской писательнице и бывшему неформальному советнику экс-президента США Рональда Рейгана по вопросам СССР Сюзанне Масси.
Еще в мае 90-летняя Сюзанна Масси в эфире телеканала НТВ сообщила, что хотела бы получить российское гражданство. Писательница отметила, что много лет своей жизни она посвятила «сближению российского и американского народов», сообщает «Новая газета».
Сюзанна Масси является автором книг «Земля жар-птицы: красота Древней России» и «Доверяй, но проверяй! Уроки русского для Рейгана». В период с 1984 по 1988 гг. она была советником президента США Рональда Рейгана по вопросам отношений между СССР и США.