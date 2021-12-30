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30 декабря 2021, 17:48

Институт философии РАН потратил 742 тысячи рублей на изучение ада

Тендер на выполнение данной работы был заключен институтом философии в марте текущего года, а выполнен в октябре. Контракт был заключен с доцентом Высшей школы экономики Игорем Гаспаровым

Институт философии РАН потратил 742 тысячи рублей на изучение ада
Фото: volgatech.net

Институт философии Российской академии наук (РАН) потратил 742 тысячи рублей на изучение ада. Речь идет о научной работе под названием «Является ли злом существование ада».

Тендер на выполнение данной работы был заключен институтом философии в марте текущего года, а выполнен в октябре. Контракт был заключен с доцентом Высшей школы экономики Игорем Гаспаровым, сообщает РБК.

Аналогичную сумму академики потратили на исследование преподавателя ВШЭ Александра Мишуры «Бесполезная свобода и проблема ада» (выполнено в октябре). Еще 686 тысяч рублей заплатят за научную работу Богдана Фауля «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея».

В институте философии сообщили РБК, что тендеры на изучение проблем ада были проведены в рамках закона и в рамках выделенного гранта.

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