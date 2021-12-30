Власти Москвы 31 декабря ограничат доступ на Красную площадь
В департаменте региональной безопасности Москвы сообщили, что такое решение было принято в связи с необходимостью предотвратить массовое скопление людей на Красной площади в связи с пандемией коронавируса
Власти Москвы решили ограничить доступ на Красную площадь в последний день уходящего года. Ограничение начнет действовать с 17.00 31 декабря.
В департаменте региональной безопасности Москвы сообщили, что такое решение было принято в связи с необходимостью предотвратить массовое скопление людей на Красной площади в связи с пандемией коронавируса.
«В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей, после 17.00 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен», - говорится в официальном заявлении департамента.
Чиновники добавили, что во время новогодних и рождественских каникул сотрудники правоохранительных органов и дружинники будут следить за соблюдением антиковидных требований.