Мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к двум годам колонии по делу о превышении полномочий
Советский райсуд Томска приговорил бывшего мэра города Ивана Кляйна к 2 годам колонии общего режима. С учетом проведенного под домашним арестом срока чиновник проведет в колонии 10 месяцев
Советский райсуд Томска приговорил бывшего мэра города Ивана Кляйна к 2 годам колонии общего режима. С учетом проведенного под домашним арестом срока чиновник проведет в колонии 10 месяцев. До официального вступления в силу приговора Иван Кляйн будет находиться в СИЗО, сообщает «Тайга.Инфо».
Томский суд признал мэра виновным в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. Согласно материалам следствия, Иван Кляйн совершил три коррупционных преступления с использованием своего служебного положения. Чиновник якобы действовал в интересах компании «Томское пиво», акционером которой он является.
После задержания Иван Кляйн был помещен в СИЗО, однако в марте 2021 года суд смягчил ему меру пресечения и отправил под домашний арест. Во время следствия мэру провели операцию по удалению опухоли почки и надпочечника.
Своей вины Иван Кляйн не признал и попросил суд его оправдать.