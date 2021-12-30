30 декабря 2021, 10:12
Глава Симферополя ушел в отставку после встречи с Сергеем Аксеновым
Глава Симферополя Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию. В отставку чиновник подал после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым
Фото: ФАН
Глава Симферополя Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию. В отставку чиновник подал после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
Глава республики в своем телеграм-канале написал, что Валентин Демидов «поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку». «Это честный поступок», - прокомментировал отставку главы Симферополя Сергей Аксенов.
Валентин Демидов возглавил администрацию Симферополя в апреле 2021 года. до этого он занимал должность заместителя главы города.