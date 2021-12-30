Депутат Александр Хинштейн предложил лишать оппозиционеров гражданства
Депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя президентский законопроект об упрощении процедуры присвоения и лишения российского паспорта, предложил расширить основания для лишения россиян гражданства родной страны
Депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя президентский законопроект об упрощении процедуры присвоения и лишения российского паспорта, предложил расширить основания для лишения россиян гражданства родной страны. В частности, парламентарий предложил отбирать паспорта за оппозиционную деятельность.
В своем телеграм-канале Александр Хинштейн написал, что нужно разрешить уполномоченным органам лишать гражданства даже тех, кто получил его по праву рождения. «Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?» - отметил депутат.
Как связана борьба с коррупцией во власти и ненависть к своей стране, депутат не уточнил.
Напомним, что накануне президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который упрощает процедуру присвоения российского гражданства некоторым категориям лиц, а также водит институт прекращения гражданства. Российского паспорта, например, могут лишить за совершение тяжких преступлений.